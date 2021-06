Homem mata esposa com facadas e comete suicídio

Sobrinho da vítima ouviu discussão e em seguida encontrou os tios já sem vida

Caso de feminicídio, seguido de suicídio, foi registrado na delegacia de Glória de Dourados

Lindinalva Benites Gomes, de 38 anos, foi morta pelo marido, Getúlio Aguero, de 59 anos, na madrugada desta segunda-feira (21) no centro de Glória de Dourados, a 265 km de Campo Grande. Getúlio deu várias facadas nos braços e pescoço da esposa e logo em seguida cometeu suicídio.





O sobrinho de Lindinalva, um homem de 31 anos, contou à polícia que, por volta das 1h20, chegou do serviço e ouviu uma de suas sobrinhas gritando para Getúlio não machucar a mãe e em seguida ouviu barulhos de coisas sendo arrastadas dentro da casa da irmã. O casal vivia com duas crianças em uma kitnet, nos fundos da casa da mãe da vítima.





Um pouco depois, o rapaz foi olhar o que estava acontecendo pela janela, quando viu o cunhado, Getúlio, caído no chão com manchas de sangue. Ele entrou na casa, que estava com a porta encostada, e viu sua irmã, Lindinalva, ensanguentada caída em cima de alguns colchões na sala da casa. Os filhos da vítima presenciaram as mortes e foram retirados do local pelo irmão de Lindinalva, que logo em seguida acionou o socorro.





A Polícia Militar encontrou o casal já sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, Getulio segurava uma faca tipo de açougueiro na mão direita, sobre o peito e, ao lado dele, em cima dos colchões, estava o corpo de Lindinalva, com várias perfurações de faca aparentes nos braços e pescoço. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar, e suicídio.





Por Ana Oshiro





