Governador acompanha Jair Bolsonaro em inauguração de radar em Ponta Porã nesta quarta-feira

©Lécio Aguilera

O governador Reinaldo Azambuja recebe comitiva do presidente Jair Bolsonaro em Ponta Porã, nesta quarta-feira (30), para inauguração de um radar de vigilância que integra o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). A cerimônia alusiva à "modernização e ampliação da rede de radares" está prevista para iniciar às 11h35 no Sítio Radar da Força Aérea Brasileira (FAB) em Ponta Porã, que fica na Rua Guia Lopes, s/n, no bairro Santa Izabel (próximo à Escola Topo Gigio).





Esta será a terceira estação de radar da FAB a ser ativada em Mato Grosso do Sul com o objetivo de reforçar as ações de fiscalização do espaço aéreo na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. A primeira estação foi inaugurada em Corumbá, em agosto de 2020, e a segunda em Porto Murtinho, em março deste ano. Os três sistemas de vigilância receberam investimentos federais da ordem de R$ 127 milhões.





Os equipamentos visam potencializar a identificação de aeronaves voando a baixa altura na região de fronteira, trazendo benefícios operacionais, tanto para o controle civil de aeronaves, quanto para a defesa aérea, aumentando a capacidade de detecção de tráfegos não autorizados ou de emprego ilícito, colaborando com as ações de fiscalização do espaço aéreo no centro-oeste brasileiro.





Composto de radares primários - LP23SST-NG e secundários - RSM970S, cada sistema aumenta a capacidade de vigilância aérea na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA), por meio da detecção de aeronaves cooperativas e não-cooperativas, podendo alcançar um raio de 450 quilômetros, a 30 mil pés, o que corresponde a quase duas vezes a área do Estado do Mato Grosso do Sul.





Por: Bruno Chaves, Subcom