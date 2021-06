Frente fria derruba temperaturas no fim de semana em MS, avisa Inmet

Depois do rápido deslocamento de uma nova frente fria pela Região Sul do país, uma intensa massa de ar frio de origem polar, avançou não só no Sul mas também sobre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e sul da região Norte do Brasil.





De acordo com o Inmet, esse evento será o 3º episódio de friagem do ano e, muito provavelmente, o mais intenso até então. Para Mato Grosso do Sul o instituto aponta a possibilidade de geada na parte sul ao amanhecer de domingo.





A estimativa é de que as temperaturas declinem mais que 5°C até sábado (12) nos 79 municípios do Estado.





Para esta sexta-feira (11) a Somar Meteorologia indica a possibilidade de nevoeiro em Mato Grosso do Sul, devido à passagem de uma frente fria que traz mais umidade e diminui a temperatura sobre estas áreas.





O céu fica nublado, mas não há previsão de chuva para maior parte do Estado, exceto na região pantaneira, norte e leste que pode ter pancadas isoladas de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar ficam elevados com variação entre 100% a 50%.





A madrugada pode registrar temperatura mínima de 16°C enquanto as máximas não passam dos 25°C.





Campo Grande terá sexta-feira nublada e chuvosa. Pela manhã a chuva pode vir acompanhada de trovoadas. As temperaturas variam entre 16°C a 21°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)