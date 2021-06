Fisioterapeuta e comentarista de TV é um dos mortos em colisão de carros que matou 3 em rodovia de MS

Segundo bombeiros, José Roberto Faker morreu no local. Ele era comentarista de esporte da TV Morena. Entre as vítimas, uma criança de 8 anos acabou não resistindo. O acidente foi na BR-262, em Corumbá.

Roberto Cegrillo morreu em uma colisão de dois carros na BR-262, em Corumbá. Ele era comentarista de esporte da TV Morena, em Campo Grande. — Foto: Reprodução/TV Morena

O fisioterapeuta José Roberto Cegrillo Faker, de 38 anos, morreu na tarde deste sábado (5) em um acidente de trânsito, na BR-262, próximo a Corumbá, a 428 km de Campo Grande. Ele era comentarista de esporte, inclusive da TV Morena, afiliada da TV Globo em Mato Grosso do Sul.





Segundo a ocorrência, além de Roberto, outras duas pessoas, sendo uma criança e outro homem, acabaram não resistindo após a colisão frontal de um jeep e uma caminhonete em um trecho de linha reta e sinalizada da rodovia.





Cegrillo estava na caminhonete com mais duas pessoas, entre elas um menino de 8 anos que morreu no local. O pai da criança foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital de Corumbá.





No Jeep, que capotou, estava apenas o motorista, de 25 anos, que também morreu no local. O acidente foi nas proximidades do local conhecido como Buraco das Piranhas, há cerca de 100 quilômetros da região urbana de Corumbá.





José Roberto que também atuava como fisioterapeuta em Campo Grande, voltava de uma pescaria na região do Pantanal. Ele era ex-jogador de futsal e há 3 anos era um dos parceiros da TV Morena, onde fazia comentários e análise dos futsal em campeonatos como Copa Morena a Copa da Juventude.

Criança e mais duas pessoas morrem em colisão entre caminhonete e jipe em rodovia de MS — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação