Fim de semana que antecede a chegada oficial do inverno, será de tempo firme e temperaturas amenas

O outono se despede oficialmente neste fim de semana, mas o clima de inverno já tem dado o tom com madrugadas frias e tardes agradáveis.





As condições estimadas pela meteorologia para os próximos dias são de tempo estável em grande parte de Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), no extremo sul pode haver aumento de nebulosidade e pancadas de chuva.





Embora as temperaturas continuem amenas, o final de semana também pode registrar grande amplitude térmica. Enquanto nas regiões sul e sudoeste as mínimas podem registrar 10°C, na região do bolsão a máxima pode chegar aos 31°C.





Para esta sexta-feira (18) o céu fica parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvisco no extremo sul.





Os níveis de umidade relativa do ar podem registrar índices abaixo dos 30% na costa leste do Estado. No tempo seco, alguns cuidados são importantes, como ingerir bastante água, umidificar ambientes, redobrar atenção com idosos e crianças.





Na madrugada os termômetros podem registrar mínima de 12°C no extremo sul e máxima pode chegar aos 32°C no norte do Estado.





Na capital a sexta-feira será de sol entre muitas nuvens com mínima de 13°C e máxima de 26°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Cemtec e Inmet)