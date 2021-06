Escola ganha nova biblioteca com recursos destinados pelo deputado Marçal Filho

Inauguração da nova biblioteca da escola Sócrates contou com a participação da direção e professores

A leitura e a formação do leitor orientam o trabalho realizado pela equipe da direção e de professores da Escola Municipal Sócrates Câmara, de Dourados. Com recursos destinados pelo deputado estadual Marçal Filho, uma nova biblioteca mais ampla e moderna, com livros atualizados, mobílias e tablets passou a fazer parte do patrimônio escolar.





A solenidade de entrega da nova biblioteca, nesta quinta-feira (24), contou com a presença de professores, coordenadores, equipe administrativa, o diretor Nilson Francisco, a secretária municipal de educação Ana Paula Benitez e o deputado Marçal.





O diretor Nilson expressou a alegria da atual estrutura da escola. "Finalmente conseguimos revitalizar o último bloco", comemorou. Além da biblioteca, o espaço abriga a sala de artes e de atividades multidisciplinares.





Durante a inauguração da biblioteca ele destacou as ações do deputado pela educação. "Marçal é uma pessoa que acredita na educação. Quando era vereador votava em projetos em prol dos professores, das escolas e garantiu para a Sócrates recursos para fazer o nosso hall de entrada, que deixou a escola bonita e acolhedora. Agora, como deputado, nos ajuda com recursos para termos uma moderna biblioteca", destacou o diretor.





Localizada no bairro Canaã I, uma das regiões mais afastadas do centro da cidade, a Sócrates Câmara se destaca pelo zelo que professores, a direção e a comunidade escolar têm com o espaço e a educação. A escola atende 507 alunos do pré ao 5º ano.





A secretária municipal de educação Ana Paula, que iniciou carreira no magistério lecionando na Sócrates, lembrou-se de quando a escola tinha uma biblioteca que não era atrativa. Ela disse que é com a soma de esforços entre a comunidade escolar (gestores, professores, alunos e pais/responsáveis) que é possível realizar um trabalho de excelência e que uma biblioteca moderna, atrativa e com tecnologias contribui muito para este processo. "Obrigado por incentivar a educação", disse ela ao deputado Marçal. Ana Paula também agradeceu o trabalho dos professores e da direção.





Discursando por último na solenidade, o deputado Marçal destacou a dedicação do diretor Nilson Francisco com a escola. Ele aproveitou para anunciar que destinou um novo recurso, de R$ 40 mil, para a compra de computadores para a sala de tecnologia.





"Acredito e confio na educação. Uma biblioteca tem que ser um lugar onde o aluno gosta de estar. Tem que ter tecnologia, ser lúdico. Grandes países deram volta por cima com investimento maciço na educação e se todas as autoridades no Brasil fizerem o mesmo, certamente seremos uma nação de primeiro mundo", disse o parlamentar.





