Empresas de telefonia respondem pedido do deputado Evander Vendramini sobre melhoria de sinal na região pantaneira

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) requereu, no início do mês de maio, a melhoria e ampliação dos serviços de telefonia móvel, fixa e internet nas cidades pantaneiras de Corumbá, Ladário, Miranda e Aquidauana. O documento foi enviado às empresas concessionárias dos serviços e à Agência Nacional de Telefonia (Anatel).





Na época, Evander justificou que, além dos prejuízos econômicos gerados pela oscilação do sinal na região, os alunos também estariam sendo prejudicados por não terem uma internet de qualidade para participar das aulas remotas durante a pandemia. Nesta semana, o parlamentar recebeu as respostas. A Anatel, entre outras coisas, informou que o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), ou banda larga fixa, depende do plano de negócios e estratégia de atuação de cada prestadora. No entanto, em atendimento às demandas da população, a agência estabelece obrigações de cobertura às empresas.





A Anatel informou que, em Mato Grosso do Sul, a prestadora responsável pelo serviço rural é a Oi e que os distritos de Bananal (pertencente a Aquidauana) e Albuquerque, em Corumbá, estão no cronograma definido pela operadora para serem atendidos com banda larga até 2024. Sobre as melhorias nas sedes municipais, a prestadora Oi respondeu que a implantação dos serviços de comunicação por fibra ótica não está contemplada nos planos de expansão da empresa para este ano. A operadora justificou que segue critérios técnicos, econômicos e de mercado rigorosos ao definir locais de expansão da cobertura e que, como o serviço SCM não é em regime público, não existem metas de universalização ou prazo de instalação preconcebidos, mas a solicitação do deputado será inserida em sua base de dados para futuras expansões.





A empresa de telefonia Tim destacou que os serviços que presta nas cidades pantaneiras estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela norma vigente. No que tange à implementação do projeto de fibra ótica, a Tim informou que Corumbá possui hoje uma saída de 10 GBps e previsão de melhoria para agosto e novembro deste ano. Ladário também já conta com fibra ótica, e a prestadora tem previsão de melhoria para julho deste ano. Miranda e Aquidauana estão passando neste momento por readequações. Por enquanto, não há previsão de ampliação da rede móvel nesses quatro municípios, mas a operadora não descarta essa possibilidade, que depende de estudos de viabilidade técnica e econômica.

“Hoje o serviço de rede móvel prestado pelas operadoras nas cidades do Pantanal deixa a desejar. O sinal oscila constantemente e prejudica de forma considerável o trabalho, o comércio, o estudo, ou seja, todas as diversas atividades que dependem da internet para existirem. Por isso, não vou me cansar de cobrar por um atendimento de qualidade para a nossa gente”, apontou Evander.





Por: Adriana Viana