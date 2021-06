EMPREGOS| Terça-feira com oferta de 193 vagas na Funtrab da capital

A capital de Mato Grosso do Sul está com a oferta de 193 vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) nesta terça-feira (29).





Na lista de oportunidades disponíveis estão vagas para azulejista, auxiliar de expedição, carpinteiro, cozinheiro industrial, eletricista auxiliar, gerente comercial e trabalhador rural.





A Funtrab reforça que não haverá distribuição de senhas presenciais, os atendimentos serão exclusivos para os agendamentos realizados pelo aplicativo MS Contrata +. Confira a lista completa de vagas neste link





Por: Mireli Obando





