EMPREGOS| MS tem previsão de oito concursos com salários altos até 2022

Expectativa é que alguns editais sejam publicados em breve

Concurseiros de plantão devem ficar preparados já que MS tem previsão de oito concursos para acontecer até 2022. Alguns já foram autorizados e outros podem ter os editais publicados em breve.





Concursos do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul), da Sanesul (Empresa de Saneamento de MS), da PGE-MS (Procuradoria Geral do Estado), das Polícia Civil e Federal, do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Tesouro Nacional estão para acontecer.





Sanesul





A empresa de saneamento já escolheu a banca organizadora e definiu as fases classificatórias. O Instituto AOCP será responsável por todas as etapas do certame.





O concurso já foi autorizado e, de acordo com publicação do dia 6 de agosto de 2020, no DOE-MS (Diário do Estado de MS), a banca organizadora contratada foi o Instituto AOCP.





PGE-MS





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) autorizou a realização do concurso PGE-MS para contratar Procuradores. De acordo com informações iniciais, a procuradoria possui 32 cargos vagos para Procurador.





A previsão é de que o edital do concurso tenha apenas vagas de cadastro reserva, mas o número de nomeados deverá ficar entre 10 e 15.





TRE-MS





Ainda não foi anunciada a ainda a realização de novas seleções, mas segundo uma Portaria do TSE (n.º 33 de janeiro de 2020), existem nove vagas a serem providas no órgão.





As vagas seriam distribuídas entre os cargos de Técnico Judiciário (7) e Analista Judiciário (2). Porém, o próprio órgão informa oficialmente que "não há previsão de realização de novo concurso público para provimento de cargos efetivos".





Polícia Civil





Foi autorizado o provimento de 30 vagas para o cargo de Delegado da Polícia Civil de MS. Com isso, o concurso PC-MS pode ter 280 oportunidades.





Anteriormente, o governo já tinha anunciado a distribuição de 250 vagas nas categorias de: Perito Papiloscopista (38 vagas), Agente de Polícia Científica (100 vagas) e Perito Oficial Forense (112 vagas). Esta última, cuja oferta é de 112 vagas, está subdividida em duas funções: Perito Criminal (67 vagas) e Perito Médico-Legista (45 vagas).





Polícia Federal





Além das 1,5 mil vagas ofertadas pelo concurso PF 2021, outras 557 vagas podem ser abertas para a área administrativa do órgão. Em 2020, a PF já havia solicitado 508 oportunidades que não chegaram a ser autorizadas pelo Ministério da Economia.





Agora, a corporação renovou o pedido com um número maior e a expectativa é de lançar o edital no segundo semestre de 2021, caso seja liberado pela pasta da Economia.





INSS





O INSS solicitou um novo certame com 7.575 vagas, usando como justificativa a redução no quadro de servidores que está prejudicando os atendimentos. Até o momento, o Ministério da Economia ainda não respondeu ao pedido.





A expectativa é de o edital de abertura seja oficializado após a Reforma Administrativa. No dia 1º de junho de 2021, a assessoria nos informou que existe uma projeção preliminar para o concurso INSS. Inclusive, o órgão comunicou que o novo edital poderá sair a partir de 2022.





IBGE





O concurso do IBGE para o Censo Demográfico encontra-se suspenso. De acordo com decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), o governo federal tem a obrigatoriedade da realização tanto do concurso quanto do Censo até 2022.





Segundo os editais liberados em 2021, foram ofertadas 204.307 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador para atuação no levantamento de dados.





Os dois editais chegaram a abrir inscrições, mas foram suspensos depois que o Orçamento 2021 foi aprovado com um corte de mais de 95% dos recursos voltados para o levantamento de dados do IBGE.





Tesouro Nacional





A expectativa é de que uma seleção ocorra nos próximos meses, uma vez que a Secretaria do Tesouro Nacional confirmou uma nova solicitação de concurso com 120 vagas de nível superior. O pedido para realização do concurso Tesouro Nacional ainda aguarda autorização.





A realização de um concurso público no órgão é esperado, principalmente pelo fato de haver um grande número de cargos vagos no Tesouro. Em 2019, a informação era de que havia um déficit de 639 vagas para Analista e 893 vagas para Técnicos.





Por: Fábio Oruê