EMPREGOS| Fort Atacadista e Comper anunciam 100 vagas para contratação imediata em Campo Grande

São oferecidos quatro cargos, com oportunidade para Pessoas com Deficiência (PCD)

O Grupo Pereira, que atua no segmento de varejo e atacado com onze lojas da bandeiras Comper e sete lojas da bandeira Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul, anuncia 100 vagas de trabalho para contratação no município de Campo Grande.





Todas as vagas têm como requisito obrigatório o Ensino Médio Incompleto com comprovação. Os interessados devem comparecer presencialmente com currículo impresso, documento com foto e utilizando máscara facial de proteção. As oportunidades se estendem para Pessoas com Deficiência (PCD). Para evitar aglomeração, será feita a entrega de 50 senhas por período (matutino das 8h às 12h e vespertino das 14h às 17h) sendo:





Vagas ofertadas

Dia 16 de junho – Operador de Caixa Dia 17 de junho (manhã) – Auxiliar de Perecíveis Dia 17 de junho (tarde) – Repositor Dia 18 de junho – Auxiliar de Prevenção

Para todos os cargos são oferecidos seguro de vida, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), parceria com o Sesc, crédito consignado após 1 ano de empresa e Vuon Card (cartão de crédito com desconto em compras no Fort Atacadista e no Comper)





Local para a entrega dos currículos

Comper Hiper Center Ypê Avenida Mascarenhas de Moraes, 2470 – Bairro Monte Castelo Sala de entrevistas – 2º Andar

Sobre o Grupo Pereira





Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira atua no varejo e no atacado com as bandeiras Comper, Fort Atacadista e Bate Forte. São mais de 15.000 funcionários e 780 representantes comerciais autônomos nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Atualmente, a companhia tem 86 unidades de negócios, sendo 28 lojas do Comper (rede de supermercados), 44 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), sete filiais do Bate Forte (atacadista de distribuição) e sete lojas de varejo farmacêutico – SempreFort. O GP também é proprietário do braço de serviços financeiros, Vuon, lançado em 2019, que inclui o private label VuonCard, que já conta mais de 400 mil cartões emitidos, além de seguros e assistência odontológica. Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva, por meio de excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira colabora com a sociedade e com as comunidades do entorno por meio de programas de sustentabilidade e de responsabilidade social.





