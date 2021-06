Emenda do deputado Lídio Lopes equipa sala de informática em Sonora

A escola Osório Sales, do município de Sonora conta agora com uma nova sala de informática totalmente equipada para os alunos. Os notebooks e computadores foram adquiridos com recursos da emenda parlamentar do deputado destinada ao município.





Segundo o deputado, esse recurso é fruto do seu trabalho parlamentar. “Hoje tenho a satisfação cumprir mais este compromisso feito com a educação de Sonora, garantindo melhor acesso tecnológico aos estudantes”, disse Lidio.





Durante os seus mandatos como deputado estadual, Lidio Lopes bateu recorde na proposição de emendas parlamentares que somaram mais de R$ 6 milhões destinados para atender os municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos são distribuídos da seguinte forma: 60% para a saúde; 20% para a assistência social, estendendo ações também para as áreas da segurança pública, bem como da agricultura familiar; e 20% para a educação, esporte e cultura.