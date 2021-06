Em Wokshop do BDM Bank em SP, Urandir Fernandes fala sobre as vantagens do novo banco digital

Fundador do BDM Banking Urandir Fernandes, durante entrevista

“Estamos nos preparativos finais para o lançamento e expansão do BDM Bank. Temos a criptomoeda e agora um banco digital para facilitar a vida das pessoas”. Foi assim que o empresário Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da instituição, deu início à entrevista concedida ao jornalista Eli Souza, durante um workshop do BDM em São Paulo, no dia 23 de junho. “Finalizamos ontem (22) o treinamento para gerentes e consultores e, até o final de julho, vamos lançar o BDM Bank para todo o Brasil”, afirmou.





Questionado sobre os motivos que o levaram a criar um banco, Urandir destaca a independência financeira. “Para que as pessoas tenham independência, porque um banco digital é totalmente diferente de um banco tradicional. Através do celular você faz tudo, e isso facilita a vida das pessoas. Você é o gerente do seu próprio banco, e com o BDM você paga seus boletos, faz transferências e tudo mais que um banco pode oferecer”, cita o empresário, lembrando que os usuários da plataforma terão o apoio de consultores para esclarecer dúvidas.





“E vamos além, com melhores taxas para as pessoas, tanto para o uso das maquininhas de cartão, quanto para poupança e investimento. Então você valoriza o dinheiro das pessoas”, ressalta Urandir, acrescentando que o BDM Digital é um banco multiplicador. “Ele multiplica o seu dinheiro, a sua renda, assim como o seu sossego e o seu sono”.





Com promessa de rendimento cinco ou seis vezes maior que a poupança, o banco digital tem parceria com 223 bancos. “Uma rede que visa à independência financeira das pessoas. Não existe concorrência no mundo digital, existe uma soma”.





Em relação às taxas, a instituição vai oferecer tarifa zero para transferências, assim como para o uso das maquininhas, de acordo com o volume operacional de cada empresa. “Então há a possibilidade de excluir todas as taxas”, aponta Urandir, lembrando que, além do rendimento superior, os associados ganham em conforto e praticidade, evitando o deslocamento ao banco.





Além disso, o usuário do BDM Bank conta com liquidez imediata. “Ele mesmo faz a conversão da criptomoeda em reais para fazer suas operações, ou o inverso. É tudo muito simples e intuitivo. Estamos na era digital, então a tendência são os bancos digitais”





Mesmo em fase de teste, já é possível usar o aplicativo para transferências, pagamento de contas e outras operações. Após o lançamento oficial, o BDM Bank também vai oferecer linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas.





O endereço do BDM Bank na internet é www.bdmbank.com.br . O aplicativo pode ser baixado na Play Store (Android) ou App Store (IOS).





ASSECOM





