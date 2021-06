Em Bataguassu, presidente da Assembleia Legislativa Paulo Corrêa e prefeito Akira discutem investimentos do Governo do Estado para município

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) esteve ontem, dia 17 de junho, em visita à Bataguassu. Recepcionado pelo prefeito Akira Otsubo (MDB) e demais lideranças políticas, o parlamentar esteve na ocasião representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) para verificar in loco os pedidos realizados pelo Executivo Municipal durante o Programa Governo Presente.





VISITAS





Durante a agenda, o deputado conheceu a área de dez alqueires adquirida recentemente pelo município para a construção de casas populares.





Paulo Corrêa disse que o Governo do Estado já viabilizou 100 moradias para o município e reiterou a parceria com Bataguassu para a redução do déficit habitacional do município. “Estamos trabalhando lado ao lado com Bataguassu para que esse grande déficit habitacional seja reduzido com essa proposta para a área da habitação lançada pelo prefeito Akira”, comentou o deputado.





O parlamentar visitou ainda o prédio da Escola Ceja acompanhado pelo prefeito Akira; pelo ex-prefeito de Bataguassu, Ailton Pinheiro Ferreira; e pelo promotor de Justiça, Edival Goulart Quirino e acompanhou a construção da Escola Técnica.





A pedido do prefeito Akira, Paulo Corrêa disse que estará em contato com a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, através do presidente Sergio Longen para viabilizar a parceria com o Sesi e Senai-MS, visando a oferta de cursos de capacitação de mão de obra local.





“Bataguassu é uma cidade industrializada e precisa que cursos técnicos sejam viabilizados para capacitar a mão de obra local. Levarei essa demanda à Fiems para beneficiar os bataguassuenses”.





CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO





Uma outra demanda da administração municipal é a construção do anel viário com saída para o município de Brasilândia e solicitada pelo prefeito. “Queremos resolver essa situação do intenso fluxo de veículos pesados, garantindo maior segurança aos munícipes. Iremos também debater essa demanda com o Governo do Estado”, considerou o parlamentar.





Paulo Corrêa acompanhado pelo prefeito Akira esteve também vistoriando a erosão na Estrada Boiadeira, no trecho de acesso entre a rodovia MS-395 e a entrada do Porto de Areia. Foram reiterados os pedidos para pavimentação e recapeamento, entre eles, melhorias na Avenida Dias Barroso e na rua Ribas do Rio Pardo; destinação de um veículo para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e a viabilização de tendas para atender os pacientes acometidos pela Covid-19 no município.





“Vou apresentar todos os pedidos ao Governo do Estado e acredito que teremos respostas positivas”, disse o deputado.





Akira, por sua vez, agradeceu a presença de Paulo Corrêa para que intermedie soluções às reivindicações apresentadas. “Agradeço a disponibilidade do deputado Paulo Corrêa e reitero que Bataguassu estará sempre de portas abertas para parcerias, visando o desenvolvimento do município”, finalizou Akira.





Acompanharam a visita, os vereadores César Martins (MDB), Celson Magalhães de Oliveira (MDB), Jaime do XV (Podemos), Nivaldo Reis (PSB) e Eliane Souza (PSDB); e os secretários municipais Regina Dovale (Educação), Renato Lima da Silva (Administração e Fazenda), Juliana Infante (Saúde), Wilma Lara (Infraestrutura), Mário Miguel (Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente) e João Carlos Kotai (Esportes e Lazer).





ASSECOM