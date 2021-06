Dupla mata mulher contratada para prestar serviço de investigação particular em MS

Vítima estava com o neto do marido, um menino de sete anos, quando foi assassinada

Uma mulher de 57 anos foi executada na noite deste sábado (19), em Dourados, após sair para se encontrar com supostos clientes interessados em trabalho de investigação particular. No momento do crime, ela estava com um menino de apenas sete anos que foi deixado pelos criminosos perto de um contêiner. Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime.





Conforme boletim de ocorrência, o marido informou que na sexta-feira (18) uma cliente havia entrado em contato, solicitando os serviços de detetive particular. Por este motivo, a esposa dele, que também trabalha no ramo, combinou de se encontrar com tal cliente no dia seguinte, no caso o sábado, em uma residência localizada nas imediações do loteamento Vival dos Ipês.





No horário combinado, Zuleide foi ao local juntamente com o menino que é neto do marido dela. No entanto, momentos depois, o marido dela, que estava na cidade vizinha de Itaporã, recebeu um telefonema de um desconhecido dizendo que o menino estava ao lado de um contêiner no Vival dos Ipês. Imaginando que algo pudesse ter acontecido, o homem foi rapidamente ao local.





Lá, tomou conhecimento do crime e acionou a polícia. O garotinho disse que ao chegar em frente a uma casa com a ‘tia’, em um veículo GM Montana, eles foram abordados por dois homens. A dupla obrigou a mulher a sair do carro. Um deles foi com ela para o mato ao lado e o outro ficou com a criança no carro. O menino disse que logo depois ouviu um estampido.





Na sequência, os dois homens se juntaram, deixaram o menino perto do contêiner, ligaram para o marido de Zuleide e foram embora com o carro. Mais tarde, por volta das 22h30, o automóvel foi localizado abandonado sem a chave na cidade de Laguna Carapã. Próximo foi encontrado dois bonés que foram apreendidos e serão periciados. A Polícia Civil instaurou inquérito e apura o caso.





