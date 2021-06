DOURADOS| Alan Guedes recebe doações para organizar retomada das aulas presenciais

As doações foram realizadas pelo MP-Social, Defensoria Pública e empresas parceiras

O prefeito Alan Guedes, recebeu nesta quarta-feira (16) representantes do MP-Social de Dourados, que em conjunto com empresas parceiras, Unigran e o Grupo ABV, realizaram doações de 5 mil máscaras face shild, 5 mil unidades de máscaras de proteção descartáveis, 1 mil litros de álcool 70% líquido e 300 unidades de borrifadores. Os itens serão encaminhados para a Semed (Secretaria Municipal de Educação), que tem se preparado para a retomada das aulas em Dourados.





“Nós recebemos hoje esta doação que é de extrema importância para o município, que se prepara para retomar as aulas presenciais em Dourados. Devido a esse agravamento da doença, no último mês, ainda temos trabalhado para conter a proliferação do vírus para então definir qual o melhor momento e modelo a ser adotado na volta às aulas presenciais”, destaca Alan Guedes.





Os itens serão distribuídos em todas as unidades públicas da REME (Rede Municipal de Ensino). A secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez, aponta que os preparativos são essenciais para garantir o acesso à educação presencial.





“Nós temos mais de 3,2 mil crianças que estão no 2º ano e foram prejudicadas no processo de alfabetização ainda em 2020. Não podemos deixar esse índice crescer ainda mais e, por isso, estamos nos preparando para a volta ao ensino presencial. No momento, as unidades estão sendo preparadas e todas as doações irão auxiliar nesse processo”, ressalta.





O MP-Social de Dourados é um projeto administrado pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) e a Defensoria Pública, que contou com as empresas parceiras para organizar as doações dos itens de proteção.





A defensora Pública, Mariza de Fátima Gonçalves, conta que a primeira iniciativa no mesmo modelo surgiu ainda no início da pandemia, na Bahia, voltada para a saúde pública. Com o passar dos meses, essa medida foi expandida para outras vertentes, desta vez, voltada à educação.





“Nós ficamos muito satisfeitos em poder ajudar a reforçar a retomada das aulas presenciais em Dourados, essa foi uma iniciativa que já tivemos com a saúde lá atrás e trouxemos agora para a educação”, destaca.





O promotor da 16ª Promotoria de Justiça De Dourados, Ricardo Rotunno, destaca que essa ação é um dos pilares do projeto MP-Social. “Esse é um momento sensível da pandemia e precisamos garantir que todos os profissionais e crianças estejam em um ambiente seguro. Nossa medida é apoiar o município para que essa retomada seja segura”, argumenta.





Já o promotor da 17ª Promotoria de Justiça De Dourados, Luiz Gustavo Camacho Terçariol, reforça que a medida busca agilizar a retomada das aulas presenciais. “Nós pensamos sempre na educação como um dos pilares da sociedade e, sem as aulas presenciais, quem mais sofre são nossas crianças e adolescentes em faixa escolar”, assegura.





Ainda estiveram presentes na reunião o secretário municipal de Governo e Gestão de Estratégia, Henrique Sartori, o secretário municipal de Comunicação, Ginez Cesár, o defensor Público, Leonardo Ferreira Mendes, a reitora da Unigran, Rosa Maria D’Amato de Déa e o representante do Grupo ABV Comércio de Alimentos, Michael Ovelar.





