Domingo gelado no sudoeste de Mato Grosso do Sul

Neste domingo (20) as instabilidades avançam em direção ao Sudeste e Sul do país, mas ainda há muita nebulosidade no oeste e sul do Mato Grosso do Sul.





Nestas áreas, o tempo fica bastante nublado com o sol escondido entre as nuvens, e a sensação de friozinho ao longo de todo o dia.





De modo geral, pela manhã as condições serão de parcialmente nublado, mas durante a tarde o tempo fica claro com sol e poucas nuvens na maior parte do Estado. Não há expectativa de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 90% a 30% ao longo do dia.





A madrugada pode registrar mínima de 9°C no extremo sul do Estado, e a máxima pode chegar aos 31°C no extremo norte.





Campo Grande amanhece com sol e poucas nuvens. Ainda assim, as temperaturas podem variar entre 15°C a 28°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Cemtec, Inmet e Somar)