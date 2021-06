Dois morrem e três ficam feridos em queda de ponte na fronteira

Sexta vítima está desaparecida; desmoronamento ocorreu a 100 km de MS

Ponte inaugurada em abril de 2020 desmoronou no Paraguai e causou seis vítimas ©ABC Color

Duas pessoas morreram, três ficaram feridas e uma está desaparecida na queda de uma ponte de concreto ocorrida na madrugada desta quinta-feira (11) na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. O local fica a 100 km de Coronel Sapucaia (MS).





A ponte fica sobre o Arroyo Lorito, em Cruce Tacuati, cidade paraguaia localizada no Departamento (equivalente a Estado) de San Pedro. A estrada liga Cruce Tacuati a Tacuati, outro povoado do mesmo departamento.





De acordo com a imprensa paraguaia, dois caminhões e uma SUV caíram no precipício depois que a ponte de concreto armado desmoronou. A estrutura tinha sido inaugurada em abril de 2020.





Como fica em uma curva acentuada, os motoristas não perceberam que a ponte tinha desmoronado e os veículos caíram no buraco. Chovia no momento, o que pode ter dificultado a visibilidade.





Vítimas – A SUV Kia Sorento preta era conduzida pelo técnico em refrigeração Juan Agripino Galarza González, 32. Ele e o veterinário Fernando Manuel Fernández Villalba, 35, ficaram feridos. No carro também viajava María Wilma Villalba de Fernandez, 63, que está desaparecida.





O segundo veículo que caiu na ponte foi um Mercedes Benz conduzido por Rodney David Areco Riquelme, 28, que sofreu ferimentos e está hospitalizado. O passageiro Denis Leonardo Díaz León, 19, morreu preso nas ferragens da cabine.





Também foi atingida pela queda da ponte uma carreta Volvo conduzida por Juan Javier Alarcón Ferreira, 40. Ele chegou a ser socorrido ao hospital de Horqueta, mas morreu logo após os primeiros atendimentos. A polícia paraguaia suspeita que a mulher desaparecida está sob os escombros da ponte.





Por Helio de Freitas, de Dourados |