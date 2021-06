Detran suspende atendimento em todas as cidades que estão na bandeira cinza, em MS

As agências dos municípios que não estão classificados no grau extremo funcionarão normalmente.

Detran em Campo Grande ©Detran-MS/Reprodução

Os atendimentos nas agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dos 43 municípios do estado que estão na bandeira cinza, categorizadas pelo Programa Prosseguir, estarão suspensos até o dia 24 de junho.









A medida foi tomada após a publicação de um decreto estadual que autoriza apenas o funcionamento dos serviços essenciais nos 43 municípios com risco extremo, no contágio da Covid. As agências das cidades que não estão classificados no grau extremo funcionarão normalmente.





Durante o período de suspensão, os serviços on-line do Detran-MS continuarão funcionando. Grande parte dos serviços do Detran pode ser executada de maneira remota e guias podem ser pagas inclusive com PIX, sem a necessidade de atendimento presencial.





O portal de serviços do departamento ficará à disposição dos usuários, com serviços de habilitação, veículos, agendamento, infração, educação, credenciamento, entre outros. Basta acessar este link ou ou baixar o aplicativo Detran-MS.





Os cursos presenciais ministrados pela Escola Pública de Trânsito do Detran-MS estão suspensos. Novas datas serão informadas posteriormente. Nos municípios classificados como bandeira cinza não poderão acontecer aulas presencias, sejam teóricas ou práticas. Curso teórico remoto pode ter continuidade.