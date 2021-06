Deputado Renato Câmara cobra apoio do Governo a família de pacientes

deputado estadual Renato Câmara (MDB)

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (10), o deputado estadual Renato Câmara (MDB) cobrou do Governo do Estado um canal de apoio e informação entre os hospitais e familiares de pacientes internados com Covid-19 fora do Estado.





“Bruna Maria Santos Duarte, de 29 anos, é uma das pacientes transferidas de Dourados para Porto Velho, no último dia 4. Há três dias, ela recebeu alta médica e não consegue voltar para Mato Grosso do Sul", disse Câmara.





Availde Duarte, pai de Bruna, procurou o deputado para pedir ajuda. "Os familiares estão sem saber com quem falar e o hospital precisa de autorização para liberá-la. O pai não possui condições financeiras para trazê-la de volta”, disse Câmara.





O parlamentar ressaltou que a maioria dos pacientes transferidos para outros Estados é de famílias simples e precisa do apoio do governo. “É necessário uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde para atender às necessidades das famílias afastadas dos seus entes”, destacou.





ASSECOM