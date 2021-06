Deputado Pedro Kemp cobra adoção de medidas urgentes para conter a pandemia

deputado Pedro Kemp (PT)

O deputado Pedro Kemp (PT) cobrou durante a sessão de hoje (8) na tribuna virtual adoção de medidas urgentes para conter a pandemia. Ele fez um apelo ao Governo do Estado: “Eu peço aqui para que haja articulação entre o Executivo e os gestores municipais para avaliar a situação do transporte intermunicipal, dos transportes coletivos e diversas atividades que precisam ser suspensas para frear a disseminação da Covid-19, em todo o Mato Grosso do Sul. O Poder Público tem a responsabilidade de adotar as medidas necessárias para evitar aglomerações e o contato social que está acontecendo de forma absurda”.









A preocupação com a situação da pandemia do novo coronavírus tem sido denunciada pela imprensa e nas redes sociais. A cidade e o Estado estão em colapso e as pessoas em desespero têm pedido providências. “Há vários dias estamos com o número em elevação de pessoas infectadas e óbitos em Mato Grosso do Sul, e essa situação tem se agravado com a superlotação dos hospitais, sem vagas disponíveis em leitos de Unidade Terapia Intensiva [UTI], exportando pacientes até para outros estados”, lamentou Kemp.





A falta de ação do poder público tem refletido na população sul-mato-grossense. A falta de subsídios que possa manter a população em casa, a falta de ações para barrar as aglomerações tem prejudicado muito todo o sistema de Saúde. “Parece que estamos vivendo duas realidades aqui. De um lado, o sistema de saúde colapsando, no outro encontramos aglomerações nas ruas, praças, bares e restaurantes, e festas clandestinas, até casamento com dupla sertaneja, as pessoas se divertindo como se não houvesse pandemia. Não vemos por parte dos gestores e prefeitura municipal de Campo Grande, e demais municípios a adoção de medidas restritivas para frear a disseminação deste vírus em Mato Grosso do Sul, e diminuir o número de internação e mortes. Hoje o prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo [PSDB], admitiu que já empilham corpos”, lamentou Kemp.









ASSECOM