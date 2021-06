Deputado Neno Razuk solicita construção de um Pronto-Socorro no Hospital Regional de Ponta Porã

deputado Neno Razuk (PTB)

Para ampliar e melhorar o atendimento emergencial em Ponta Porã, o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado juntamente com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a viabilização de recursos para a construção de um novo Pronto-socorro no Hospital Regional do município.





O pedido feito por meio de indicação atende a solicitação feita pelo vereador Farid Afif (DEM), que ressalta como a construção do P.S. dentro do Hospital Regional será de grande utilidade e irá ampliar o atendimento à população, otimizando a prestação de serviços emergenciais à saúde do município.





O parlamentar pontuou que a construção do novo Pronto-socorro tem o objetivo de atender casos de emergência e vai desafogar as altas demandas atendidas pelo HR de Ponta Porã. “Junto com Farid, alinhamos esse pedido que foi feito ao Estado, ressaltando a necessidade da obra para o município e priorizando sempre atender melhor a população”, frisou Neno sobre a importância da construção do P.S. nas dependências do Hospital Regional.













ASSECOM