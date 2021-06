Deputado Neno Razuk quer empenho em obras de pavimentação asfáltica da MS-467 em Dourados

Deputado Neno Razuk

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou a SEINFRA (Secretaria de Estado de Infraestrutura) viabilização de recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) para que sejam feitas obras complementares nas marginais da BR-163-MS e MS-467, trecho que pega a entrada do município de Dourados, pelo anel viário sul e segue o Trevo da Bandeira, dando continuidade a pela MS-467 até o Hospital Regional da cidade.





O trecho é usado como acesso aos bairros que margeiam as rodovias. “Os dois lados de acessos estão em condições precárias”, alertou Neno. Além disso, o parlamentar ressaltou que a área segue em crescimento na parte sul da cidade e as obras vão estruturar ainda mais a área, facilitando o acesso e dando mais segurança no trânsito do local.





“São dois trechos diferentes da mesma rodovia, pedi por meio da indicação a SEINFRA e encaminha também a Fundersul para que façam estudos técnicos e viabilizem recursos pelo fundo para recuperação asfáltica na MS-467. É uma área que está sendo desenvolvida em Dourados, queremos melhorias e auxiliar nesse crescimento”.





ASSECOM