Deputado Neno Razuk pede inclusão de instrutores de trânsito na vacinação contra Covid-19

deputado Neno Razuk (PTB)

Após solicitação de representantes da categoria, o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou à SES (Secretaria de Estado de Saúde) a inclusão da dos instrutores de trânsito no grupo prioritário de vacinação contra Covid-19. A proposição atende ao pedido feito pelo grupo que se encaixa como profissionais da educação conforme a Lei nº12. 302/10.





O pedido feito por meio de indicação alerta que os instrutores voltaram a ministrar aulas teóricas e práticas e com definição da lei, a categoria quer que a SES considere a inclusão no grupo da educação. Ao todo, 218 CFCs (Centro de Formação de Condutores) estão registradas em todo Estado, somando um total de 1.559 profissionais cadastrados junto ao Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul).





Para Neno, a profissão que tem uma alta rotatividade de alunos e alunas, tanto nas salas de aula quanto dentro veículos, orientam futuros condutores na formação de trânsito. “São 1.559 instrutores que estão lidando com trabalho diário e diretamente expostos a Covid-19. A categoria também é considerada como profissional de educação e esse pedido atenta o medo dessas pessoas de serem acometidos pelo vírus”, frisou o parlamentar sobre os profissionais.





ASSECOM