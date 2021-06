Deputado Neno Razuk pede celeridade na liberação de recursos para atender Programa de Apoio às Comunidades Indígenas do MS

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou junto a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) celeridade na liberação de recursos e aumento no repasse para o PROACIN (Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul). O pedido feito por meio de indicação, ressalta o fortalecimento do programa e como as verbas vão beneficiar os indígenas sul-mato-grossenses.





A proposição destaca que o Estado possui a segunda maior população indígena do Brasil e após pedidos da Fundação Municipal Indígena de Sidrolândia e lideranças das aldeias locais, Neno apontou que a reativação do programa vai estimular a agricultura familiar sustentável e o empenho na liberação dos recursos vai auxiliar aproximadamente 15 mil famílias indígenas.





“A reativação do PROACIN é um incentivo para essas famílias dentro das 72 aldeias indígenas do Estado, sabemos que o momento pede cautela devido aos números da pandemia de Covid-19, mas também ponderamos que essas famílias que vivem da agricultura familiar sustentável pode novamente ser assistidas pelo poder público e garantir a sua renda vendendo produtos produzidos dentro de suas terras”, falou o parlamentar sobre a importância do incentivo ao programa.









