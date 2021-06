Deputado Lídio Lopes solicita reforma do quartel da PM e nova viatura para Camapuã

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

Na sessão desta quarta-feira (16) o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou indicações direcionadas ao município de Camapuã. Em virtude das condições das instalações do Quartel da Polícia Militar, Lidio Lopes solicitou ao governador do Estado Reinaldo Azambuja o estudo a fim de viabilizar recursos para a reforma do referido prédio institucional, visando proporcionar uma estrutura de qualidade tanto aos munícipes, quanto aos servidores lotados.





E na mesma oportunidade pediu uma viatura para o mesmo quartel, pois de acordo com os moradores atualmente a Unidade Militar consta com duas viaturas, para que sejam feitas as rondas e atendimento da população, e as mesmas encontram-se com problemas mecânicos.





“É importante frisar, que o governo atendendo a nossa solicitação, estará auxiliando em uma maior eficácia na realização dos trabalhos dos servidores da segurança pública daquela localidade”, justifica Lidio Lopes.





ASSECOM