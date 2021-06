Deputado Gérson Claro comemora doação de área para estação do gasoduto em Sidrolândia

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) comemorou a doação de uma área para instalação de uma estação da MS Gás em Sidrolândia.

A obra faz parte de um amplo projeto de expansão da rede de distribuição em Mato Grosso do Sul. O anúncio da doação do terreno foi feito pela prefeita Vanda Camilo (PP), durante reunião na sede da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).





“Um passo muito importante rumo a esse tão importante projeto, que se configura como um impulso forte para o setor industrial, aquecendo a economia e gerando empregos e renda. É um sonho pelo qual lutamos há tempos e que agora estamos vendo se realizar”, celebrou Gerson Claro.





Participaram da reunião os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Jaime Verruck (Semagro), o presidente da MS Gás, Rui Pires dos Santos, o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, e a equipe da prefeitura.





O primeiro passo é levar o gasoduto até Sidrolândia para, numa segunda fase, chegar a Dourados passando por Maracaju e Rio Brilhante. Em cada uma dessas cidades será construída uma subestação que suportará a conexão de outros ramais servindo as cidades do entorno.





Agora, a prefeitura de Sidrolândia vai apresentar alternativas de terreno para construção da estação local. A MS Gás vai avaliar as opções para que o ramal comece a ser executado.





A chegada do gás natural nesses municípios é vista como importante fator de desenvolvimento dentro da estratégia do governo do Estado de fomentar a indústria no interior. A ideia é levar o combustível às regiões Sul e Norte, que estão fora do traçado do gasoduto, a partir da implantação de ramais ou transporte por meio de caminhões.





De acordo com a MS Gás, o projeto de expansão da rede está orçado em R$ 50 milhões.





Por: Fernanda Fortuna