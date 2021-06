Deputado Barbosinha pede pavimentação da MS-141 que liga Angélica a BR-267

deputado Barbosinha (DEM-MS)

O deputado Barbosinha (DEM-MS) fez pedido ao Governo do Estado para que destine recursos para obra de pavimentação asfáltica da MS-141, no trecho que liga o município de Angélica a BR-267.





Antiga reivindicação da população e de extrema importância para o desenvolvimento de Angélica e do Vale do Ivinhema a rodovia também faz ligação com o município de Nova Andradina, pelo córrego Laranjal.





Para reformar ainda mais o pedido Barbosinha solicita aporte da bancada federal de Mato Grosso do Sul, no Congresso Nacional, para executar a obra e reitera ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o pedido para que inclua a pavimentação deste trecho da MS-141 na programação das obras do Fundersul. O documento também foi encaminhado ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.





O trecho da rodovia está em péssimo estado de conservação, alega o deputado. “Ter a rodovia nessas condições têm prejudicando o deslocamento dos motoristas e o escoamento da produção agrícola de toda região”, explica.





Segundo o parlamentar asfalto na MS-141 é medida essencial para garantir melhores condições de trafegabilidade, além de mais segurança e qualidade de vida para aqueles que transitam pela região.





ASSECOM