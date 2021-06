Deputado Barbosinha pede ao governo urgência na convocação de remanescentes da Agepen

deputado estadual Barbosinha (DEM-MS)

O deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) voltou a interceder em favor dos remanescentes do concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen). O parlamentar pediu ao governador Reinaldo Azambuja urgência na convocação dos candidatos remanescentes, aprovados no último concurso realizado em 2016, para a realização do 3° Curso de Formação da Agepen.





Barbosinha reforçou o pedido com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, com quem o parlamentar tem se reunido constantemente para tratar da convocação dos candidatos, tanto do sistema prisional, quanto das polícias Civil, Militar e Bombeiros.





“Temos dialogado com todas as esferas do Governo do Estado já há algum tempo. Nos somamos a categoria para que todos os aprovados possam, enfim, ser chamados e que façam o curso de formação e ingressem na carreira de agente penitenciário. Sabemos da necessidade do Estado em ter mais agentes no nosso sistema prisional. Temos novos presídios em Mato Grosso do Sul que precisam absorver essa demanda e ainda necessitamos contar com mais profissionais na segurança prisional das ampliações carcerárias que estão sendo feitas no interior do Estado”, pontua o parlamentar.





Não é de hoje que o deputado Barbosinha tem abraçado a causa dos agentes penitenciários. Conhecendo bem de perto a realidade da segurança pública, por já ter comandado a pasta no Estado, em dezembro do ano passado foi graças a uma articulação do parlamentar, com o Executivo Estadual, que o prazo de validade do concurso da Agepen foi prorrogado até 2022.





Por: Luciana Bomfim