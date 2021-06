Deputado Antônio Vaz solicita aquisição de equipamentos de saúde para Glória de Dourados

deputado Antônio Vaz (Republicanos)

Com objetivo de ampliar e melhorar o atendimento da saúde em Glória de Dourados, o Presidente da Comissão Permanente de Saúde, deputado Antônio Vaz (Republicanos) solicitou nesta terça-feira (22), uma aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município.





O pedido foi realizado por meio de indicação da sra. Janete G. Kochinski de França, Secretária Municipal de Saúde, ao deputado Antônio Vaz que de prontidão encaminhou o pedido solicitando urgência ao governador do Estado Reinaldo Azambuja e Secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende. É evidente que essas medidas deverão melhorar a qualidade no serviço de saúde do município de Glória de Dourados-MS.





“A aquisição dos aparelhos e equipamentos são de extrema importância para auxiliar nas demandas e necessidades enfrentadas pelo município, a conquista desses itens irá garantir maior segurança e conforto para a população de Glória de Dourados” explana Vaz.





ASSECOM