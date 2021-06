Das 36 mortes por Covid-19, registradas nas últimas 24 horas, dez são da Capital

De acordo com dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 17, 36 sul-mato-grossenses perderam a luta contra a Covid-19 e foram a óbito nas últimas 24 horas. E destes, 10 eram campo-grandenses. Se somados, desde o início da pandemia, já totalizamos 7.671 mortes por consequência da Covid-19 em Mato Grosso do Sul.





A Capital se mantém líder no número de mortes com 3.127 óbitos, seguido por Dourados (571) e Três Lagoas (440).





O número total de casos confirmados chega a 319.490, 1.869 foram registrados de ontem pra hoje. Dos casos ativos 17.052 estão em isolamento domiciliar e outros 1.124 estão internados. 582 em leitos clínicos e 542 em leitos de UTI.





Por: Katiuscia Fernandes