Confira os horários do Hemosul para o feriado de Corpus Christi e fim de semana

Com feriado de Corpus Christi na quinta-feira (03) e ponto facultativo na sexta-feira (04) a Rede Hemosul divulga o cronograma de atendimento para que os doadores se programem e ajudem a salvar vidas no período.





Vale ressaltar que estamos no Junho Vermelho, mês de conscientização nacional de doação de sangue, justamente pelas quedas nas doações no período de temperaturas mais baixas.





A Coordenadora Geral, Marli Vavas reforça a importância de continuar as doações e faz apelo à população. “Nós precisamos que as doações continuem nesse momento onde a demanda está elevada. O apelo que a Rede Hemosul faz é para que as pessoas compareçam aos bancos de coleta, ajudem o próximo e espalhem a solidariedade. Junho é um mês de reforçarmos esse movimento de conscientização. Precisamos de vocês, doadores. A hora é de ficar em casa, mas a doação de sangue é essencial para salvar vidas” finaliza.





Todos os tipos de sangue são necessários, mas conforme o Hemocentro Coordenador alguns tipos sanguíneos estão com estoques em situação de alerta. São eles: O-, O+ e A+.





Confira os horários:





Hemosul Coordenador: Atendimento normal até quarta-feira (02), das 7h às 17h; Quinta-feira (03) fechado; Sexta-feira (04) das 7h às 17h e Sábado (05) das 7h às 17h (Hemosul Coordenador abre todo primeiro sábado do mês)





Hemosul Santa Casa: Atendimento normal até quarta-feira (02), das 7h às 11h; Quinta-feira (03) fechado; Retorno de atendimento segunda-feira (07).





Hemosul Dourados: Atendimento normal até quarta-feira (02); Quinta-feira (03) fechado; Sexta-feira (04) das 7h às 12h30; Retorno de atendimento segunda-feira (07).





Hemosul Três Lagoas: Atendimento normal até quarta-feira (02), das 7h às 12h; Quinta-feira (03) fechado; Sexta-feira (04) das 7h às 12h; Sábado (05) das 7h às 12h; Retorno de atendimento segunda-feira (07).





Hemosul Paranaíba: Atendimento normal até quarta-feira (02) das 7h às 11h; Retorno de atendimento segunda-feira (07).





Hemosul Ponta Porã: Atendimento normal até quarta-feira (02) das 7h às 12h; Retorno de atendimento segunda-feira (07).





A Rede Hemosul conta com todas as medidas de biossegurança, distanciamento entre as cadeiras de espera e doação, álcool gel em locais estratégicos, uso obrigatório de máscaras. Vale lembrar que além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do coronavírus.





Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos, menor de idade precisa estar acompanhado do responsável legal. Para mais informações acesse o site do Hemosul e nossas redes sociais @hemosulms





Por: Lívia Miranda, Assessoria de Comunicação Hemosul MS