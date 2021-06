Com vacinação paralisada, MS não tem previsão para receber novas doses

Secretaria Estadual de Saúde ressalta que aviso sobre nova remessa não é feito com muita antecedência

Estado deve receber novas doses na semana, mas não há previsão da data ©ARQUIVO



Mato Grosso do Sul não tem previsão para o recebimento de novas doses de vacinas contra a Covid-19, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES).





A última remessa que o Estado recebeu foi na quinta-feira (10), de 51,5 mil doses da vacina da AstraZeneca-Oxford-Fiocruz.





A expectativa, no entanto, é que imunizantes cheguem ao Estado ainda nesta semana.





Isto porque, conforme a SES, a comunicação do envio não é feita com muita antecedência e pode ocorrer dias ou dia antes da chegada da vacina.





Em Campo Grande, a vacinação foi paralisada neste domingo.





A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) aguarda recebimento de novas doses do imunobiológico para retomar o calendário de vacinação.





Há expectativa também para a chegada da vacina da Janssen nesta semana ao Estado.





De acordo com ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os imunizantes chegarão na terça-feira (15) no Brasil e serão distribuídas para as capitais por conta da logística e da validade até o dia 27 de junho.





A princípio, o Ministério da Saúde reservou 38.400 doses da patente para Mato Grosso do Sul. No entanto, o Estado solicitou o fundo de reserva da pasta, que representa 5% do total das doses enviadas para o Brasil.





Assim, conforme o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, o quantitativo do imunizante, que possui dose única, pode ser em torno de 210 mil no Estado.





De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação.





Por: Glaucea Vaccari , Thais Libni