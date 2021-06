Com produtos exclusivos, 067 Vinhos ressalta identidade de Mato Grosso do Sul

Distribuidora inaugurada em área nobre da Capital é a primeira de várias unidades projetadas pela empresa para entrarem em funcionamento ainda este ano

Com a realização de um encontro entre associados do Grupo Dakila Pesquisas e alguns convidados especiais, o empresário Alan Fernandes de Oliveira inaugurou oficialmente no último dia 1º a distribuidora da 067 Vinhos. Localizada em área nobre de Campo Grande, o espaço destinado a amantes de vinhos especiais abre a sequência de inauguração de outras unidades que acontecerão em Goiânia (GO), Uberlândia (MG) e Chapadão do Sul (MS), entre outras cidades brasileiras





Durante o almoço oferecido pela empresa aos convidados, o empresário Alan Fernandes relatou que a 067 Vinhos chegou ao Estado com a missão de trazer para os sul-mato-grossenses vinhos especiais, produtos completamente exclusivos. “Mas, além disso, o nosso objetivo principal é, a partir de Mato Grosso do Sul, produzir vinhos sul-mato-grossenses, pantaneiros, e projetá-los no mercado nacional de vinhos” complementou.





Segundo Alan, a 067 Vinhos nasce já em processo de expansão total. “Nós estamos abrindo quatro quiosques em nível de Brasil. Fizemos uma parceria com uma rede de shoppings, com unidades em vários estados brasileiros. Dessa forma, já temos o nosso quiosque aqui no Shopping Campo Grande e em 20 dias estaremos inaugurando nosso quiosque em Goiás, mais precisamente em Goiânia, depois chegaremos Uberlândia, em Minas Gerais, e, por fim, a Chapadão do Sul, na região Nordeste do Estado” explicou.





O empresário frisou que a meta da empresa é buscar sempre a expansão, por meio de pequenas operações, mas que possibilitem levar os vinhos sul-mato-grossense de alta qualidade a diversas partes do país. Ele ainda explicou que a 067 Vinhos é uma empresa que tem vários associados. “É um braço que vai gerar mais recursos para os nossos projetos internos: BDM, banco, prosperidade e abundância” resumiu.





PARCERIAS DE SUCESSO – Diretor-presidente do Grupo Dakila Pesquisas e pai do empresário Alan, que está à frente desse novo empreendimento, o pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira era puro orgulho em ver o filho comandando uma iniciativa empresarial que já nasce vitoriosa.

Questionado sobre como o Grupo Dakila consegue continuar crescendo num momento de estagnação econômica, Urandir reconheceu que parece que o Grupo Dakila “está na contramão do que está acontecendo em nosso país”. Segundo ele, o sucesso dos empreendimentos ligados ao Grupo Dakila, é reflexo da união de esforços, de parcerias de sucesso.





“Nós temos um número significativo de associados que contribuem, que investem, porque têm uma visão futurística muito grande e acreditam. Isso faz toda a diferença. E, além dos associados, temos inúmeros parceiros por todo o Brasil e até no exterior. São parcerias com empresas, indústrias, agricultores, com órgãos da administração pública, nas três esferas, federais, estaduais e municipais. Todos os parceiros são importantes, pois, eles proporcionam o grande diferencial que temos em relação a quem esquece de trabalhar e fica só reclamando de dificuldades que são plenamente fáceis suplantá-las: basta trabalhar e trabalhar” receitou.





PALAVRA DE SOMMELIER – O sommelier da 067 Vinhos, Jonas Eduardo, afirmou que o vinho é uma bebida democrática, está ao alcance de todos que apreciam degustar uma bebida de qualidade e de procedência reconhecida. Para ele, “não há necessidade alguma de ter ressalvas com este ou aquele vinho, tanto que no Velho Mundo, a Europa, em muitos países, o vinho é tratado como alimento” explica.





Jonas Eduardo acrescenta que foi com essa a visão que a 067 Vinhos foi inaugurada em Campo Grande. “É isso que queremos transmitir: o prazer saudável de uma taça de vinho no almoço, uma taça no jantar. Uma garrafa de vinho especial para presentear a quem se ama e até mesmo presentear a si mesmo, porque um bom vinho é como ler um bom livro” sintetiza o sommelier.





FORMADOR DE OPINIÃO – O jornalista José Marques é o típico formador de opinião. Atuando a Rádio CBN, no jornal online Campo Grande News e na TV Record, com o programa “Festas e Eventos”, ele afirmou que a 067 veio para resgatar e fortalecer a identidade de Mato Grosso do Sul.





Ele lembrou que, em 1977 ocorreu a divisão do Mato Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul. “Mas, passados quase 44 anos, a pessoas de outras regiões, quando vêm pra cá ainda falam ‘Estou no Mato Grosso’ ou ‘Aconteceu no Mato Grosso!’ o quem irrita profundamente nossa gente que grita em coro: ‘do Sul!!!” descreve o jornalista enfatizando que esse erro é típico de pessoas que ainda não conseguem perceber que existe o Mato Grosso, mas também existe o Mato Grosso do Sul.





Nesse ponto ele ressalta a importância da linha de vinhos da 067. “Olhando nosso Estado sob essa visão, temos que a 067 chega com seus rótulos autorais, ‘Comitiva Pantaneira’, ‘Eita Pega!’, com as nossas capivaras no rótulo atravessando a rua na faixa; vem com marca ‘Bonito’, que é uma das cidades ais belas do mundo. Essas marcas vêm reforçar pra nós e para brasileiros de todas as regiões do país a nossa identidade que é o Mato Grosso do Sul”.





MODERNO E SOFISTICADA – Responsável pela execução do projeto de adequação do prédio onde funciona a Distribuidora 067, a arquiteta Ludmila Vasques explicou a técnica utilizada para deixar o ambiente belo e aconchegante. “Era um prédio antigo. Nós respeitamos a arquitetura original, o que é possível notar pelas paredes que foram apenas pintadas” disse.





Ludmila reforçou que, embora tenha respeitado o passado da construção, a sede da 067 oferece junto com seus vinhos algo mais sofisticado. “São os pequenos detalhes que tornam o ambiente sofisticado e aconchegante como a área gourmet, que não existia na época em que construíram o prédio; a balcão com uma pedra bonita, trabalhada, detalhes produzidos em marcenarias, procurando sempre mesclar o rústico, com o moderno, o sofisticado” sintetizou a arquiteta.





CARNE ORGÂNICA – Outro ponto que chamou a atenção dos convidados da 067 Vinhos e do Grupo Dakila Pesquisas, foram o sabor e a apresentação das carnes servidas no almoço oferecido aos convidados. Sandro Franchin, chef da equipe da Mr. Smoker.MS. Ele falou à reportagem que não poderia trazer qualquer carne para o evento.





“Ora, a 067 chega oferecendo vinhos especiais porque se preocupa muito com a qualidade do produto que vai oferecer aos seus comensais. E nós também. Então, a carne que estamos servindo na inauguração da 067 é uma carne orgânica do Pantanal. Nós temos gado criado a pasto que não come ração, não toma medicamentos para engordar. São animais realmente raiz. Assim, aqui produzimos uma experiência completa: do vinho com a carne que se completam e se harmonizam completamente” finalizou.





