Com apoio do Governo do Estado, corrida de rua celebra 97º aniversário de Maracaju

O 97º aniversário de Maracaju será comemorado com a Corrida Cidade Maracaju 2021 nos dias 11 e 12 de junho. A competição, organizada pela Prefeitura e Câmara Municipal, tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As inscrições estão abertas até 8 de junho e podem ser feitas neste link . O evento será limitado a 200 competidores e terá premiação em dinheiro aos melhores colocados.





A prova de rua terá dois percursos: seis e 11 quilômetros, com largadas individuais na Avenida Mário Corrêa, 50. Os participantes, com idade mínima de 16 anos, podem escolher a distância e o melhor horário para correr, das 6 às 20 horas, em ambos os dias, como forma de evitar aglomerações. Cada atleta receberá um chip para monitoramento.

O evento seguirá à risca protocolos de biossegurança contra a Covid-19. Visando prezar pela segurança dos participantes, será exigido o uso de máscara durante a largada até completar os primeiros 100 metros do percurso, após a chegada e durante a premiação.





“A Fundesporte tem sido parceira no desenvolvimento de corridas de rua bem-sucedidas, com nova formatação em tempos de pandemia. É um modelo que passa segurança aos participantes, tem dado certo e se tornou referência em outros lugares do país”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.





A retirada dos kits de participação acontecerá no sistema drive-thru em 10 de junho, das 13 às 19 horas na Secretaria Municipal de Esportes, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 780, bairro Paraguai (Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga – Loucão).





De acordo com a organização, haverá premiação em dinheiro para os cinco melhores no geral de cada percurso, tanto feminino, quanto masculino, além de troféu aos três melhores por categoria e medalha de participação a todos os corredores. Mais informações no regulamento ( clique aqui para acessar ) ou pelo telefone (67) 99635-1496.





A Corrida Cidade Maracaju 2021 é realizada pela Prefeitura Municipal de Maracaju, por meio da Secretaria de Esporte, e Câmara Municipal. A competição tem como principal parceiro o Governo do Estado, via Fundesporte.





Serviço





Corrida Cidade Maracaju 2021 – 6 e 11 km





Data: 11 e 12 de junho





Horário: percurso disponível entre 6h e 20h









Por: Lucas Castro – Fundesporte