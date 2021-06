CHAPADÃO DO SUL| Testagem de Covid-19, vacinas de H1N1 e protocolos de biossegurança a empresários: Prefeitura Municipal, Sesi e Sebrae trazem o Programa Empresa Segura para o Município

A Prefeitura de Chapadão do Sul e o Sebrae/MS, em parceria com o Sistema Fiems, por meio do Sesi, trazem a Chapadão do Sul a ação Empresa Segura. A iniciativa oferece consultorias gratuitas aos pequenos negócios para a implantação de protocolos de biossegurança, com acesso à plataforma Viva+, para gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, além da vacinação contra H1N1 para os colaboradores registrados pelas empresas.





Segundo a ergonomista de gestão em Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi, Priscilla Bueno, a iniciativa vai ter um impacto positivo no bem-estar da população, além de dar segurança ao empresário. “São ações que vão além da necessidade de atender os requisitos da legislação, vamos melhorar a qualidade de vida e produtividade das pessoas, manter as empresas abertas no período da pandemia e fornecer evidências de ações de combate à pandemia para a segurança jurídica das empresas”, pontuou Priscilla.





Por meio da ação Empresa Segura, o empreendedor receberá uma consultoria para a implantação dos protocolos de biossegurança que inclui, além do planejamento para a adequação do espaço físico, um acompanhamento mensal até dezembro deste ano. Também será disponibilizado o acesso à plataforma Viva+, voltada para a gestão de Saúde e Segurança do trabalho, e será realizada a aplicação de vacinas contra H1N1 para todos os colaboradores registrados pela empresa.





Além do suporte aos empreendedores, a parceria entre as instituições trará a Chapadão do Sul a realização de testes rápidos para diagnóstico de Covid-19, de forma totalmente gratuita. Voltado para a população em geral, em Chapadão do Sul as visitas aos negócios ocorrerão no dia 09 de julho, já o drivre-thru de testagem de Covid-19 e vacinação de H1N1, será nos dias 19 á 21/08.





Inscrições





Poderão participar da ação, pequenos negócios do município, as vagas são limitadas e os empresários interessados devem fazer o cadastro por meio deste link





Mais Informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, pelo telefone 3562-1821.





