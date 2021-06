Centro de Convivência Reviver de Paranaíba é contemplado com R$ 40 Mil em emendas do deputado Neno Razuk

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

Mais uma emenda parlamentar foi confirmada pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB). Dessa vez, a cidade de Paranaíba recebe o valor de R$ 40 mil e será destinada para melhorar o bem-estar dos idosos. Neno destinou a emenda parlamentar de R$40 mil ao Centro de Convivência Reviver, em Paranaíba. Os recursos serão utilizados para compra de móveis para a instituição que atende atualmente mil beneficiários da terceira idade do município.





“Viemos até aqui e mostramos a necessidade de apoio a um projeto tão importante e o deputado mais uma vez atendeu nossa região”, afirmou o vereador Ronan Leal (PSD) que estava acompanhado do presidente da entidade Valter Alves de Souza. Segundo a emenda, os valores serão utilizados para jogos de mesas com cadeiras para as atividades desenvolvidas com os idosos e idosas cadastrados no local.





O deputado reafirmou seu compromisso com os projetos sociais da cidade. “Junto com o vereador Ronan atendemos essa demanda do Centro de Convivência Reviver e reitero a sociedade paranaibense o meu compromisso com a população, em especial da melhor idade”, finalizou Neno.





ASSECOM