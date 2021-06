Carreta da Justiça estaciona em duas cidades na próxima semana

Ladário e Bodoquena receberão os serviços da unidade móvel do TJMS

Carreta da Justiça que leva serviços aos municípios do interior do Estado

A Carreta da Justiça passará por duas cidades de Mato Grosso do Sul, na próxima semana. Bodoquena receberá os serviços da unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entre segunda-feira (21) e terça-feira (22). Já em Ladário, a carreta ficará estacionada na quinta (24) e sexta-feira (25).





Mesmo em número reduzido de dias, a equipe de atendimento tem respeitado as medidas de biossegurança como o não atendimento de pessoas com sintomas de gripe ou resfriado, uso obrigatório e correto de máscara e assepsia das mãos.





De acordo com a agenda estabelecida para os atendimentos, as próximas cidades a serem atendidas serão Santa Rita do Pardo (16 e 17/08), Selvíria (19 e 20/08), Taquarussu (13 e 14/09), Novo Horizonte do Sul (16 e 17/09), Jateí (4 e 5/10), Vicentina (7 e 8/10), Japorã (8 e 9/11), Juti (11 e 12/11), Laguna Carapã (29 e 30/11) e Douradina (2 e 3/12).





A Carreta da Justiça tem competência para atuar em processos cíveis, criminais e dos juizados especiais das comarcas ainda não efetivamente instaladas e que a escolha dos municípios e localidades a serem atendidas observa critérios técnicos e conveniência do Poder Judiciário.





A Carreta da Justiça integra o programa Judiciário em Movimento, que tornou 100% dos municípios sul-mato-grossenses sedes de comarcas. Desde que foi lançada, em agosto de 2016, a iniciativa leva atendimento aos municípios mais distantes e com menor estrutura judiciária, para que o morador não precise ir até outra cidade para ter acesso aos serviços.





A unidade móvel é uma miniatura de um fórum composto por gabinete do juiz, sala para promotor, defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m².





Por Adriano Fernandes