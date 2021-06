CAPITAL| Vereador Carlão garante manutenção e segurança no “Bosque da Paz”, limpeza no Radialista e iluminação no Zé Pereira

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Em atendimento a ofícios e indicações de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) realizou limpeza, roçada, retirada de entulhos e manutenção da iluminação pública na Praça localizada no Bairro Carandá Bosque, chamada “Bosque da Paz”. A Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), também atendeu reivindicação do vereador Carlão e intensificou o atendimento através de rondas ostensivas da Guarda Municipal coibindo a ação de usuários de drogas no local. Que segundo o relato de moradores da região estavam realizando aglomeração à noite para fazerem arruaça com veículos sobre a grama.





“O atendimento destas reivindicações traz a conservação do bem público, já que a praça tem por papel social ser um local público de lazer e prática de esportes. Além de garantir a segurança da comunidade que relatou inúmeras ocasiões de aglomerações de jovens e adolescentes para o consumo de entorpecentes e badernas durante à noite”, disse o parlamentar.





Mais Atendimentos - Carlão também garantiu a limpeza roçada e retirada de entulhos na área onde está localizada a Associação de Moradores do Bairro Radialista, na Rua escaramuça ao lado do Emei do Bairro. O pedido chegou ao gabinete através do pedido do presidente do Bairro, Tony Nogueira, que relatou que sujeira e o mato no local estava propiciando o aparecimento de animais peçonhentos como escorpiões.





“Encaminhei o pedido do líder comunitário e de toda população do Radialista e a Sisep prontamente nos atendeu. Agradeço ao secretário Rudi Fiorese e toda sua equipe pelo trabalho em favor da população. Eles também atenderam indicações de minha autoria realizando a manutenção da iluminação pública na Rua Artagnan dos Santos Machado entre os bairros Zé Pereira e Bosque das Araras”, agradeceu Carlão.





Por: Janaina Gaspar