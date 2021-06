CAPITAL| Unidades de Saúde terão vacina contra gripe o dia todo nesta segunda-feira (14)

As unidades de saúde de Campo Grande estarão abertas e terão à disposição vacinas contra a gripe durante o dia todo nesta segunda-feira (14). A última etapa da campanha de vacinação segue até o dia 09 de julho e está liberada, até o momento, para pessoas com comorbidades, deficiências permanentes, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde e da educação e crianças de seis meses a menores de seis anos de idade.





Por se tratar de serviço essencial, os atendimentos à saúde não são suspensos durante o período de restrições para contenção da circulação do novo coronavírus, desta forma, todas as salas de vacinação continuarão aplicando as doses contra Influenza.





A campanha iniciou no dia 13 de abril imunizou 114.248 pessoas até o último levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) na sexta-feira (11). Número este bem abaixo do esperado pela pasta, uma vez que com tanto tempo decorrido de vacinação em anos anteriores, alguns públicos, como idosos e trabalhadores da saúde, já tinham batido a meta de 95% destas populações vacinadas.





“Sabemos que a vacinação contra Covid-19 tbm influi nestes parâmetros, uma vez que é necessário aguardar 15 dias entre as doses das duas vacinas, mas, a não ser que esteja aguardando a segunda dose da Coronavac, que pode chegar a qualquer momento, o recomendável é tomar a Influenza assim que passado este prazo”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.





ASSECOM





