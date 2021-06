CAPITAL| Parcela do IPTU vence amanhã e alguns não receberam boleto ainda

Central fica na Rua Arthur Jorge, nº 500 e atende das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira

Vence amanhã (10) a parcela de junho do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas algumas pessoas ainda não receberam o carnê. Como a Prefeitura informou que os boletos estão sendo impressos normalmente, é possível que os Correios estejam em atraso. Quem não receber no prazo pode acessar o site e emitir a via pela internet.





Outras opções são ligar na Central do IPTU e pedir o envio do boleto via Whatsapp ou ir até a Central de Atendimento para pagar. A Central fica na Rua Arthur Jorge, nº 500 e atende das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Quem não paga até o vencimento deve pagar juros de cerca de 1% ao mês, conforme a Central.





Como retirar pela internet - É possível retirar segunda via dos carnês pelo site da Prefeitura. Clique aqui para acessar. Basta inserir o número da Inscrição Municipal que está nos boletos anteriores. Dá para escolher o mês que deseja pagar, baixar um boleto de cada parcela ou até emitir uma guia com o valor total das parcelas restantes.





Refis





A Central também atende quem tem dívidas de anos anteriores. Os inadimplentes têm até dia 10 de julho para aderir ao Refis, que é o Programa de Pagamento Incentivado, e negociar os débitos com desconto de até 100% sobre juros e multas.





O Refis vale para todos os débitos tributários ou não tributários que estejam vencidos, ajuizados ou não e inscritos ou não na dívida ativa. Na lista estão impostos como IPTU, Imposto Sobre Serviços (ISS), Impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e taxas públicas.





Por Caroline Maldonado