CAPITAL| Nova frente se serviço na Pedro Celestino: confirma as alterações no trânsito

As obras da segunda etapa do Reviva Campo Grande estão aceleradas e, nesta quinta-feira (17), está sendo aberta mais uma frente de serviço com trabalhos de drenagem na Rua Pedro Celestino, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju.





Neste trecho, por segurança, o trânsito de veículos estará impedido totalmente a partir das 19 horas. Apenas as calçadas e o acesso local de moradores e comerciantes estará liberado.





As ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju também estarão em obras, mas com duas faixas de rolamento livres.





A previsão é de que as intervenções durem 15 dias e, enquanto isso, a Prefeitura, através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), orienta os motoristas quanto às rotas alternativas. Confira:





Quem estiver na Pedro Celestino em direção à Avenida Afonso Pena, tem que descer a Avenida Mato Grosso e pegar a Rua 13 de Maio ou a Avenida Calógeras.





Quem estiver na Avenida Mato Grosso e fez a conversão para pegar a esquerda na Rua Pedro Celestino, tem que subir a Rua Antônio Maria Coelho, pegar a Rua José Antônio e descer a Rua Maracaju ou a Dom Aquino, em direção ao centro.





Calçadas





Além da drenagem, os serviços em calçadas seguem no cronograma de obras. Esta semana foi dada a continuidade da requalificação das calçadas do lado esquerdo na Rua Barão de Melgaço. Do lado direito, onde o serviço foi iniciado e já concluído, será feita a limpeza para a passagem de pedestres.





SECOM





****