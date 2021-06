CAPITAL| Em resposta a solicitações do presidente Carlão, Guarda Municipal vai intensificar rondas no Jardim Radialista e Coronel Antonino

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande

Em resposta a ofícios e indicações de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) – Valério Azambuja, informou que vai intensificar as rondas ostensiva da Guarda Civil Metropolitana no Jardim Radialista, no Bairro Coronel Antonino e adjacências. Conforme detalhou o secretário no ofício resposta, as rondas nos referidos bairros já são realizadas respectivamente pelas gerências operacionais das Regiões Anhanduizinho e Segredo, mas serão realizadas com maior frequência.





“O pedido deve-se a alta incidência de furtos nestes bairros, bem como relatos de cortes em cercas elétricas e a presença de marginais pelas ruas aterrorizando os moradores. Recebi também o pedido do presidente da Associação de Moradores do Bairro Radialista, que veio ao meu gabinete relatar a invasão da área destinada para a construção da sede da instituição, invadida por dois dias seguidos. A Guarda Municipal providenciou a retirada dos invasores, mas é necessária a intensificação das rondas para coibir novas invasões”, explicou Carlão.





O parlamentar agradeceu a resposta positiva da Sesdes e afirmou que esse é o papel da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, cumprir suas funções operacionais de proteção de bens, serviços e instalações públicas, exercendo também as atividades de segurança preventiva em geral. Coibindo infrações penais para proteção sistêmica da população.









Por: Janaina Gaspar