CAPITAL| Calçadas da Pedro Celestino começam a ser revitalizadas nesta terça-feira

Lojas nas ruas impactadas poderão permanecer abertas

Trânsito de veículos será permitido normalmente no trecho em obras ©DIVULGAÇÃO

Empresa responsável pelo segundo lote das obras do microcentro, iniciará a revitalização das calçadas no lado direito da Rua Pedro Celestino, entre as ruas Barão de Melgaço e Joaquim Murtinho, nesta terça-feira (22).





No primeiro momento será feita a mobilização de maquinário e limpeza para, só então, começar a demolição da estrutura antiga na quarta-feira (23).





É importante ressaltar que durante todo o período de obras, as lojas nas ruas impactadas poderão permanecer abertas, uma vez que o acesso à elas por moradores, trabalhadores e pedestres está liberado por meio de passarelas, tomando todas as precauções a fim de garantir a segurança.





O trânsito de veículos será permitido normalmente no trecho, já que somente a calçada estará interditada. A revitalização das calçadas na Pedro Celestino vai se estender da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso.





Na manhã desta terça, também será realizado o serviço de limpeza das calçadas já concluídas nas ruas Barão de Melgaço e Joaquim Murtinho.





Por: Fábio Oruê