CAPITAL| Atendimento em 4 unidades da Rede Fácil será suspenso por dez dias

Os serviços serão suspensos a partir da próxima segunda-feira e retomam somente no dia 24

As quatro unidade ficarão fechadas durante dez dias

As quatro unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, General Osório, Bosque dos Ipês, Guaicurus e Aero Rancho, estarão com as atividades suspensas a partir de segunda-feira (dia 14) em razão do crescente número de pessoas infectadas pela Covid-19 e, consequentemente, a elevada taxa de ocupação de leitos hospitalares. Os serviços retomam no dia 24.





Segundo a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a suspensão das atividades nas unidades atende à deliberação do Comitê Gestor do Programa Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia), publicada na edição desta sexta-feira (11) do Diário Oficial do Estado.





A partir de domingo, dia 13, até o dia 26 de junho, Campo Grande e os outros 42 municípios com bandeira cinza terão de retomar o toque de recolher a partir de 20 horas. A venda de bebidas alcoólicas nestas regiões está permitida apenas no sistema delivery e a lista de serviços essenciais que estão liberados para funcionar inclui 51 atividades, dentre supermercados, transporte coletivo, bancos, lotéricas, igrejas e academias.





Por Viviane Oliveira