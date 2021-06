CAPITAL| Após pedido da Câmara, Prefeitura abre cadastro para vacinação de profissionais de imprensa

Após uma luta intensa de quase três meses dos vereadores de Campo Grande, uma conquista importante foi comunicada hoje pela Prefeitura Municipal: a vacinação prioritária dos profissionais de imprensa da Capital contra a Covid-19.





A Casa de Leis saiu na frente em defesa dos profissionais de imprensa, sendo o primeiro poder público a lutar pela inclusão da categoria como prioridade na vacinação contra o coronavírus. No último dia 6 de abril, a Casa de Leis enviou o primeiro Ofício à Prefeitura da Capital, pedindo que a classe de profissionais de imprensa seja considerada prioritária para receber a vacina.





A categoria dos profissionais de imprensa contempla jornalistas, cinegrafistas, radialistas, fotógrafos, auxiliares de produção, tanto os que atuam em assessorias de imprensa e em veículos de comunicação. Para comprovação de vínculo empregatício, os profissionais devem apresentar registro profissional (DRT/MTE), holerite ou carteira de trabalho.





O pedido em favor dos profissionais que estão trabalhando diariamente nesta pandemia de Covid-19 para levar informações à população, combatendo fake news e defendendo a democracia, foi reforçado na última sexta-feira em ato realizado na última sexta-feira (25), juntamente com o Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul) na sede da





Casa de Leis





No ato foi assinado um novo Ofício em nome da Casa de Leis e do sindicato, solicitando ao secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, para que a categoria seja incluída como grupo prioritário para vacinação no Plano Estadual de Imunização e no Plano Municipal de Imunização contra Covid-19.





O pedido dos parlamentares foi atendido pela Prefeitura, que já abriu o cadastro dos profissionais de imprensa, que devem preencher o formulário no site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br/





Segundo dados do Sindjor, já foram oito jornalistas mortos e mais de 200 infectados, por isso, o sindicato lançou a campanha #vacinaaimprensa, que recebeu total apoio da Casa de Leis, como forma de mobilizar e sensibilizar o poder público a incluir a classe na vacinação prioritária contra o coronavírus.





De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, Carlão, “os jornalistas e todos os trabalhadores da imprensa sempre tiveram o apoio irrestrito da Câmara Municipal de Campo Grande, entendemos que é uma classe que está na frente divulgando essa questão da Covid-19, se expondo nos postos de saúde, nas regiões dos bairros de Campo Grande e pelo Brasil afora, entendemos que eles são prioridade em receber essa vacina, então vamos trabalhar muito todos os vereadores, vamos divulgar, vamos pressionar, para que eles sejam vacinados”, destacou.





O presidente do Sindjor, Walter Gonçalves Filho agradeceu o empenho da Casa de Leis, em favor da categoria. “Quero agradecer de pronto a Câmara Municipal que se posiciona incondicionalmente a favor da vacina para os jornalistas, mais do que nunca essa categoria, que é considerada essencial no combate à covid, recebe seu reconhecimento. Os jornalistas estão na linha de frente, portanto estão sujeitos a serem infectados e estão sendo infectados e estão morrendo. Morre praticamente um jornalista por dia no Brasil, segundo a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas)”, reforçou o sindicalista.





ASSECOM