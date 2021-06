Campanha do Agasalho: Águas Guariroba entrega mais de 2 toneladas de agasalhos para famílias carentes em Campo Grande

O Programa Voluntariado da AEGEA entregou neste fim de semana mais de 2 toneladas de agasalhos arrecadados pela Campanha do Agasalho, realizado pela Águas Guariroba. Seguindo os protocolos de biossegurança, a entrega foi realizada juntamente a lideranças de bairros da região Paulo Coelho Machado, Parque dos Sabiás, Caiobá, Los Angeles, Taquaral Bosque, Tarsila do Amaral, Aldeia Indígena Aguão e Estrela do Sul.





A Campanha do Agasalho faz parte do Programa Voluntariado da AEGEA, holding da Águas Guariroba, que incentiva a atuação voluntária de colaboradores nas ações voltadas a organizações da sociedade civil dos municípios em que a empresa atua.





Para o gerente regional de responsabilidade social, Willian Carvalho, a campanha busca a cada ano ampliar o auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo uma ação conjunta desenvolvida e organizada pelos colaboradores da Águas Guariroba.





“Chegamos à 16ª Campanha do Agasalho sempre buscando atender a população mais carente em Campo Grande. Esta ação é resultado da mobilização de cada colaborador da concessionária através do Programa Voluntariado. Com a chegada do inverno somado ao cenário da pandemia, o nosso olhar, como uma empresa de saneamento permanece no suporte a essas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade”, destaca o gerente.





Para Iracilda Fátima Benitez, presidente do Clube de Mães #TamoJuntas do Portal Caiobá II, a campanha do agasalho auxilia diretamente as famílias desamparadas e que necessitam de doações no período de inverno. Para a presidente, a parceria com a concessionária atravpes das ações da Campanha do Agasalho são indispensáveis para essas famílias, levando conforto e segurança durante o período de inverno.





“A campanha em parceria com a Águas Guariroba é um alívio para cada família carente da região do Caiobá e também de regiões vizinhas. Temos um trabalho constante em ajudar cada família que precisa de amparo e que será beneficiada por esse esforço de cada integrante da equipe da concessionárias. É uma felicidade para cada família que poder contar com esta ação e parceria da campanha”, disse a presidente.

Por: Jefferson Gonçalves





***