BATAGUASSU| Vacinação contra Covid-19 no Município atende público-alvo de 55 a 59 anos

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a vacinação contra a Covid-19 atendendo o público-alvo de 55 a 59 anos no município.





O avanço na imunização foi permitido pela Resolução nº 104/CIB/SES do Governo do Estado publicada na semana passada, que destina 30% das doses enviadas pelo Ministério da Saúde para imunização dos grupos prioritários instituídos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e 70% das doses para vacinar em ordem decrescente de idade, iniciando de 59 a 55 anos; 54 a 50 anos; e assim sucessivamente até chegar aos 18 anos.





Para se imunizar, o munícipe terá que realizar o agendamento via WhatsApp na Estratégia da Saúde da Família (ESF) Jardim São Francisco pelo número (67) 3541-1259 e ESF Rita Guardini (popular ESF Central) pelo número (67) 3541-3656. As doses estão sendo aplicadas preferencialmente no período da tarde, das 13 às 17 horas (horário de Brasília).





No ato da vacinação é preciso apresentar documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. “Salientamos, no entanto, que a aplicação da vacina se dará mediante a disponibilidade de doses conforme o envio feito pelo Ministério da Saúde”, observa a coordenadora municipal de vacinação, Samantha Cruz Tessari.





Simultaneamente ao atendimento ao novo público-alvo [55 a 59 anos], a vacinação contra Covid-19 está imunizando pacientes com comorbidades na faixa etária de 18 a 59 anos mediante a apresentação de laudo médico. A vacinação também ocorrerá nas unidades de saúde ESF Jardim São Francisco e ESF Central.





NOVA PORTO XV





No Distrito de Nova Porto XV, a imunização contra Covid-19 está atendendo o mesmo público-alvo, de 55 a 59 anos, na Estratégia da Saúde da Família (ESF) “Emiko Resende”. No ato da vacinação é preciso apresentar documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. Mais informações pelo telefone (67) 3541-9605.





ASSECOM





