BATAGUASSU| Saúde imuniza profissionais dos Correios, mulheres lactantes e tutores de deficientes do BPC contra Covid-19 no Município

Em sequência ao Plano Nacional de Imunização (PNI), a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde abrirá um novo grupo prioritário para imunização contra Covid-19.





Nesta terça-feira, dia 8 de junho, serão vacinados profissionais dos Correios; mulheres lactantes com até dois anos de amamentação e genitores e/ou tutores de pessoas com deficiência permanente e necessidades especiais cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).





Segundo a coordenadora municipal de Imunização, Samantha Cruz Tessari, o município de Bataguassu recebeu 66 doses da vacina PFizer na última semana para atender o referido público, conforme determinado pela Resolução Estadual nº 106/CIB/SES.





As doses serão aplicadas integralmente na terça-feira (08/06), na Estratégia da Saúde da Família (ESF) Jardim São Francisco, a partir das 17 horas (horário de Brasília). Para receber a dose, é necessário realizar agendamento prévio nesta segunda-feira (07/06) até às 16 horas (entre em contato via WhatsApp para agendamento – ESF Jardim São Francisco – (67) 3541-1259). Serão 54 doses direcionadas para o município e 12 doses serão aplicadas em moradores residentes no Distrito de Nova Porto XV.





SAIBA MAIS

Confira o número de WhatsApp para agendamento ESF Jardim São Francisco – (67) 3541-1259.





ASSECOM









