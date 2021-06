BATAGUASSU| Prefeitura altera funcionamento das unidades de saúde e concentra atendimentos nos ESFs Jardim São Francisco e Central em prevenção a Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde estará a partir desta terça-feira, dia 1º de junho, alterando o funcionamento das Estratégias da Saúde da Família (ESF) do município. A medida visa prevenir uma maior propagação da Covid-19.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, os atendimentos atendimentos ficarão concentrados desta forma: no ESF Jardim São Francisco, serão atendidos pacientes das unidades Jardim São Francisco e ESF Jardim Campo Grande. Já no ESF Rita Guardini (popular ESF Central), serão atendidos os munícipes referendados nos ESF Jardim Acapulco, ESF Rubens Kimura e ESF Rita Guardini.





Os atendimentos serão realizados em horário normal de funcionamento, das 7 às 11 horas; e das 13 às 17 horas (horário de Brasília), mediante agendamento via WhatsApp (agendamento de consultas, vacinação contra Covid-19 e H1N1; e demais serviços). Haverá dois médicos e enfermeiros a disposição para atendimento da população.





No que se refere aos serviços de odontologia, apenas casos de urgência e emergência serão atendidos nas unidades de saúde ESF Central, ESF Jardim São Francisco e Centro de Especialidades Médicas.





Confira os números de WhatsApp para agendamento nas unidades de saúde:

ESF Rita Guardini (Central) – (67) 3541-3656 ESF Jardim São Francisco – (67) 3541-1259.





ASSECOM