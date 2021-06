BATAGUASSU| Em reunião com vereadores da base, Akira discute sobre implantação de tenda para atender pacientes com Covid-19

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) se reuniu nesta quarta-feira, dia 2 de junho, no período da manhã, com os vereadores César Martins (MDB), Celson Magalhães de Oliveira (MDB), Nivaldo Reis (PSB), Jaime Aragão (Podemos) e Eliane Souza (PSDB).





No encontro, que contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, foram prestadas informações a respeito do andamento da campanha de vacinação contra Covid-19 no município.





Com relação ao aumento de casos do Novo Coronavírus, os parlamentares, na oportunidade, deram a sugestão ao prefeito de que fosse feita a implantação de uma tenda para prestar os atendimentos necessários aos pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19.





A secretária municipal de Saúde disse que a demanda relacionada a Covid-19 realmente aumentou e que houve toda uma reestruturação no que se refere aos atendimentos nas unidades de saúde para poder contar com mais profissionais para apoiar os atendimentos no centro de triagem municipal.





Sobre a tenda, segundo Juliana, a implantação já está em análise pela administração municipal. "Já estamos realizando o estudo e buscando contato com empresas para viabilizarmos a instalação da tenda tão logo", comentou a secretária.





Akira salientou na reunião que a administração municipal está trabalhando para atender a população de Bataguassu da melhor forma possível.













ASSECOM